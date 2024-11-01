Ayuso defiende que México "no existió hasta que llegaron los españoles" [audio]  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el "boicot" que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano.(Fuente: Asamblea de Madrid)