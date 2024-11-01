Ayuso defiende que México "no existió hasta que llegaron los españoles" [audio]  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el "boicot" que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano.(Fuente: Asamblea de Madrid)
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Madre mía la choni poligonera corrupta.
¿España existía cuando nació el concepto de México?
Porque en 1492 no existía España.
Si se va a ser riguroso, se es en todo.
España no existia en 1492, por eso la primera isla se le llama... ¿como se llama?
A dia de hoy la mascarada se mantiene, America no existe y por tanto tampoco Mexico, es todo una conspiracion de los Reyes Católicos que continuan rigiendo el mundo desde su base secreta en Tordesillas
Empezó llamándoles "zotes"... que suena a azteca...
como si esuviera con niñatos en un chiringuito pijo de la sierra mandrileña.