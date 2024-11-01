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Ayuso defiende que México "no existió hasta que llegaron los españoles" [audio]  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el "boicot" que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano.(Fuente: Asamblea de Madrid)

| etiquetas: ayuso , méxico
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20 comentarios
17 5 0 K 303 Fakeame
Comentarios destacados:      
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Una imbécil que no pierde la oportunidad de recordarnos su condición
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devilinside #3 devilinside
#1 Menuda palurda. México existe desde su independencia. Antes era Nueva España
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devilinside #2 devilinside
Buen argumento. Lo usaré cuando la mermada esta hable de España antes de 1516
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ombresaco #6 ombresaco
#2 tampoco. Había varios reinos que compartían reyes, pero no leyes. Como Australia y Canadá comparten rey con Inglaterra
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ehizabai #7 ehizabai
#2 ¿Por qué 1516?
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Loyert #4 Loyert *
Acaso España empezo a existir en el siglo XIX pero Mexico ya existía antes del siglo XV? Es cierto que no fue el evento que creo Mexico pero antes de la llegada de los españoles no existía
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#8 rbrn
#4 España es un invento fascista que nunca existió mientras México es un país milenario.
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ombresaco #12 ombresaco
#8 Y ambas pueden ser verdad, solo hay que elegir el criterio. Pero no vale cambiar de criterio para justificar uno pero no lo otro.
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#5 Sacapuntas
Entiende lo que es Madrid y lo que quieren la mayoría de sus votantes. Pretende conseguir de la Comunidad de Madrid una Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) de cuñados de barra de bar bebiendo cervezas y ella lo promociona para que el resto del mundo los vea así. En México ya lo ha conseguido.
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karakol #9 karakol
Al ver la etiqueta #fakeame creía que era algo de EMT o alguna coña, pero no. xD

Madre mía la choni poligonera corrupta. xD
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Más vale permanecer callado y parecer tonto que hablar y disipar las dudas.
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makinavaja #11 makinavaja
Lo del tonto y la linde se queda cortísimo con este elemento... :troll: :troll: :troll:
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FunFrock #13 FunFrock
Antes de la llegada de España ¿existia Mexico como es acutalmente?
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Andreham #16 Andreham
#13 Hay que preguntarlo más bien al revés.

¿España existía cuando nació el concepto de México?

Porque en 1492 no existía España.

Si se va a ser riguroso, se es en todo.
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FunFrock #20 FunFrock
#16 ¿En 1821 no existia España?

España no existia en 1492, por eso la primera isla se le llama... ¿como se llama?
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#18 intotheflow
#13 Aún más, ¿existía España como es actualmente, cuando llegó a México?
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#14 pirat
españa no llegóo
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skaworld #19 skaworld *
#14 Cierto, muy poca gente lo sabe pero fue toda una estratagema para ganar la carrera global a Portugal, Los reyes católicos encargaron los cuadros pero jamás pusimos un pie en las Americas, ya que no existen, el mundo es plano y mas allá del Atlántico hay una gran cascada. Fue todo una mascarada para engañar a lusos primero e ingleses y franceses después, lo que pasa es que para mantenerla tambien sobornamos a portugueses ingleses y franceses que hicieron creer a su población que tenían colonias.

A dia de hoy la mascarada se mantiene, America no existe y por tanto tampoco Mexico, es todo una conspiracion de los Reyes Católicos que continuan rigiendo el mundo desde su base secreta en Tordesillas
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#15 pirat
"la" van a recibir con los brazos abiertos en el resto de países...
Empezó llamándoles "zotes"... que suena a azteca...
como si esuviera con niñatos en un chiringuito pijo de la sierra mandrileña.
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#17 pirat
Que largue, que largue...
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menéame