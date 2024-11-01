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Ayuso convierte el look más sencillo en el uniforme más favorecedor de abril con vaqueros rectos y top negro
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a apostar por un estilismo funcional y muy fácil de copiar que confirma que los básicos bien elegidos son siempre la mejor opción en primavera.
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:
ayuso
,
look
,
moda
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uniforme
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vaqueros
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#5
javierchiclana
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo... vergüenza ajena
7
K
106
#4
mente_en_desarrollo
Poco le chupan la pepitilla los medios para lo guapa que es.
Y los millones que deja.
7
K
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#2
Dene
Periodismo o lameculismo?
7
K
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#13
Quel
#2
Lameculismo, pero en el bando equivocado para esta comunidad.
1
K
16
#3
Priorat
Este lametraserillismo de La Razón merece ser exhibido en una portada.
3
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#6
Io76
El Marhuenda es el soplador de gónadas máximo de IDA.
Patrocinado por los madrileños, claro.
3
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#12
Jointhouse_Blues
*
#6
Me reconforta saber que por mucho peloteo y halagos que le pueda dedicar, nunca se la va a pinchar.
U poco la pinchan para lo guapa que es.
0
K
10
#7
Gry
Ahora a pillar lo primero que encuentras en el armario se le llama
effortless
1
K
38
#8
Leclercia_adecarboxylata
#7
Amazing el outfit effortless que muestra Ayuso en su biopic.
0
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#17
konde1313
La edad de oro del periodismo, claro que sí.
1
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#16
angelitoMagno
No esta mal, pero no llega al nivel de El Mundo y su ¿Scarlett Johanson o Diaz Ayuso?
2
K
32
#19
ewok
#16
Relacionada:
www.meneame.net/m/Ayuso_news/ayuso-premia-yo-dona-como-referente-infor
0
K
11
#11
Moderdonia
*
Señor Burns, perdón Señora Ayuso su campaña parece tener el impulso de un tren de carga desbocado. ¿Por qué es tan popular?
1
K
21
#1
Leclercia_adecarboxylata
A portada.
0
K
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#10
HangTheRich
Joder si que rinden esas paguitas
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#14
MenéameApesta
También va a poner de moda matar viejos.
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12
#18
diosmioporque
¿Qué es esto?
Pardiez
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#9
kodiak
"Rectos" es la palabra; lo que lamen estos asquerosos disfrazados de periodistas.
0
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#15
carcamal
yo la he votado para que se ve el estercolero en el que se han convertido los medios a base de paguitas
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#20
Butters
Ayuso es ya prácticamente una cincuentona. Pronto esos titulares sonarán más ridículos aún
0
K
8
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20
comentarios)
menéame
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Y los millones que deja.
Patrocinado por los madrileños, claro.
U poco la pinchan para lo guapa que es.
Pardiez