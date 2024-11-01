edición general
10 meneos
265 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Ayuso convierte el look más sencillo en el uniforme más favorecedor de abril con vaqueros rectos y top negro

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a apostar por un estilismo funcional y muy fácil de copiar que confirma que los básicos bien elegidos son siempre la mejor opción en primavera.

| etiquetas: ayuso , look , moda , uniforme , vaqueros
8 2 19 K -1 actualidad
20 comentarios
8 2 19 K -1 actualidad
Comentarios destacados:      
javierchiclana #5 javierchiclana
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo... vergüenza ajena :palm:
7 K 106
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Poco le chupan la pepitilla los medios para lo guapa que es.

Y los millones que deja.
7 K 80
Dene #2 Dene
Periodismo o lameculismo?
7 K 60
Quel #13 Quel
#2 Lameculismo, pero en el bando equivocado para esta comunidad.
1 K 16
Priorat #3 Priorat
Este lametraserillismo de La Razón merece ser exhibido en una portada.
3 K 44
Io76 #6 Io76
El Marhuenda es el soplador de gónadas máximo de IDA.
Patrocinado por los madrileños, claro.
3 K 40
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues *
#6 Me reconforta saber que por mucho peloteo y halagos que le pueda dedicar, nunca se la va a pinchar.
U poco la pinchan para lo guapa que es. :-D
0 K 10
Gry #7 Gry
Ahora a pillar lo primero que encuentras en el armario se le llama effortless xD
1 K 38
#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Amazing el outfit effortless que muestra Ayuso en su biopic.
0 K 20
#17 konde1313
La edad de oro del periodismo, claro que sí.
1 K 32
angelitoMagno #16 angelitoMagno
No esta mal, pero no llega al nivel de El Mundo y su ¿Scarlett Johanson o Diaz Ayuso?

 media
2 K 32
Moderdonia #11 Moderdonia *
Señor Burns, perdón Señora Ayuso su campaña parece tener el impulso de un tren de carga desbocado. ¿Por qué es tan popular?
1 K 21
#1 Leclercia_adecarboxylata
A portada.
0 K 20
#10 HangTheRich
Joder si que rinden esas paguitas
1 K 15
#14 MenéameApesta
También va a poner de moda matar viejos.
0 K 12
#18 diosmioporque
¿Qué es esto?
Pardiez
0 K 10
kodiak #9 kodiak
"Rectos" es la palabra; lo que lamen estos asquerosos disfrazados de periodistas.
0 K 9
#15 carcamal
yo la he votado para que se ve el estercolero en el que se han convertido los medios a base de paguitas
0 K 8
Butters #20 Butters
Ayuso es ya prácticamente una cincuentona. Pronto esos titulares sonarán más ridículos aún
0 K 8

menéame