edición general
7 meneos
44 clics
Ayuso y su consejero rectifican: promotores pagaron parte del viaje a México

Ayuso y su consejero rectifican: promotores pagaron parte del viaje a México

La presidenta madrileña confirmó ayer que la inmensa mayoría del periplo consistió en invitaciones de instituciones mexicanas, como el Estado de Aguascalientes y los organizadores del Premio Platino.

| etiquetas: ayuso , pagos , mexico
5 2 0 K 84 actualidad
9 comentarios
5 2 0 K 84 actualidad
#4 Marisadoro
«La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años».
7 K 104
ombresaco #6 ombresaco
#4 podría justificar que no es funcionaria, y que en realidad tampoco tiene autoridad 8-D
0 K 11
#5 harverto
Aquellos que acusen de flagrante delito, serán juzgados antes, debido a la perfecta maquinaria judicial española.
1 K 23
Cehona #2 Cehona
Van cambiando el relato según sea el coma etílico.
0 K 14
Milmariposas #7 Milmariposas
#2 Ahora mismo están en la fase resaca
0 K 15
XtrMnIO #9 XtrMnIO *
Otra mentira para ocultar que sus mojitos los han pagado los impuestos de los madrileños.
0 K 13
#8 marcotolo
como para creer algo de lo que diga esta o su entorno.....
cambian el relato segun van saliendo pruebas de cosas que han hecho,
se les ve muy de fiar
0 K 10
#1 roca *
Queremos ver las tiquets.
0 K 7
aggelos #3 aggelos
#1 LES tickets
1 K 22

menéame