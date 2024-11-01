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Ayuso y su consejero rectifican: promotores pagaron parte del viaje a México
La presidenta madrileña confirmó ayer que la inmensa mayoría del periplo consistió en invitaciones de instituciones mexicanas, como el Estado de Aguascalientes y los organizadores del Premio Platino.
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#4
Marisadoro
«La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años».
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#6
ombresaco
#4
podría justificar que no es funcionaria, y que en realidad tampoco tiene autoridad
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#5
harverto
Aquellos que acusen de flagrante delito, serán juzgados antes, debido a la perfecta maquinaria judicial española.
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#2
Cehona
Van cambiando el relato según sea el coma etílico.
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#7
Milmariposas
#2
Ahora mismo están en la fase resaca
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#9
XtrMnIO
*
Otra mentira para ocultar que sus mojitos los han pagado los impuestos de los madrileños.
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#8
marcotolo
como para creer algo de lo que diga esta o su entorno.....
cambian el relato segun van saliendo pruebas de cosas que han hecho,
se les ve muy de fiar
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#1
roca
*
Queremos ver las tiquets.
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#3
aggelos
#1
LES tickets
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cambian el relato segun van saliendo pruebas de cosas que han hecho,
se les ve muy de fiar