edición general
4 meneos
4 clics
Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

La presidenta madrileña releva a Emilio Viciana y sitúa al frente del área a Mercedes Zarzalejo en su primera crisis de Gobierno con mayoría absoluta

| etiquetas: ayuso , madrid
4 0 4 K 6 actualidad
2 comentarios
4 0 4 K 6 actualidad

menéame