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Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

La presidenta autonómica ha mencionado de forma irónica posibles subvenciones de distinta naturaleza y ha afirmado que habrá ayudas “de 1.000 euros por ser joven” o “3.000 euros por ser agraviada”, en referencia a lo que considera una estrategia de segmentación del electorado mediante incentivos económicos. Ha sido en ese contexto cuando ha pronunciado la referencia a las “mujeres afectadas por ballenas”, una expresión utilizada para criticar lo que considera un exceso de políticas subvencionadas.

| etiquetas: ayuso , sánchez , compra , votos , ballenas
4 0 1 K 48 Ayuso_news
13 comentarios
4 0 1 K 48 Ayuso_news
#1 Leon_Bocanegra
Tiene que dar de comer a los subnormales que la idolatran.
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Kantinero #6 Kantinero
Adicta al ridículo la Matayayos
los tuyos te votarán por inercia pero ya ni ellos te creen
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wata #9 wata
Voy a votar irrelevante porque estoy hasta los cojones que declaraciones estúpidas tengan relevancia.
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#5 MPPC
Lo peor, es que habrá quien se trague la rueda de molino de un bocado, sin inmutarse
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ghazghkull #4 ghazghkull
Alguien ha pensado en montar un ayusómetro registrando todas las barbaridades que esta señora suelta por la boca?
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#7 LaMinaEnMiPuerta
Es momento de vender (el estado) y no de comprar (votos).
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#10 detectordefalacias
Cada vez que la derecha dice eso sospecho que lo están haciendo ellos.

El principio de transposición es fuerte en ellos.
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#13 Nusku
A ver, es que hay que tener una mente prodigiosa para levantarte un viernes y decidir que la mejor manera de criticar unos presupuestos es meter en la misma coctelera a Pedro Sánchez, a los jóvenes, a las mujeres y a las ballenas.
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elTieso #2 elTieso
Así que Sánchez puede ganar las elecciones. Vaya, vaya.
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#3 Leon_Bocanegra
#2 todo depende de cuántas mujeres afectadas por ballenas haya este año.
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Apotropeo #8 Apotropeo
Siguiendo su propia lógica:
Uno da prebendas a quien le vote; y la otra entierra a quien no le vote, bueno a quien le vote también.
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SMaSeR #11 SMaSeR
Dijo la que está llenando Madrid de evangelistas xD.
Está tía tiene que tener algún tipo de retraso mental no jodas.
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FunFrock #12 FunFrock
Los EREs jamás han existido, así que es imposible que esto pase
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menéame