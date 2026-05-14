Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

La presidenta autonómica ha mencionado de forma irónica posibles subvenciones de distinta naturaleza y ha afirmado que habrá ayudas “de 1.000 euros por ser joven” o “3.000 euros por ser agraviada”, en referencia a lo que considera una estrategia de segmentación del electorado mediante incentivos económicos. Ha sido en ese contexto cuando ha pronunciado la referencia a las “mujeres afectadas por ballenas”, una expresión utilizada para criticar lo que considera un exceso de políticas subvencionadas.