Ayuso apela a ETA y a la Guerra Civil contra el “no a la guerra” de Sánchez: “Las siguientes son Ceuta y Melilla”

Sánchez se comporta como un líder infantil, "para bochorno de los líderes europeos que intentan mediar en algo tan complicado" ha proclamado Díaz Ayuso al tiempo que ha mostrado su rechazo a cualquier "dictadura", y ahí ha incluido a "la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy" le da a Sánchez "el poder en la Moncloa".

7 comentarios
calde #1 calde *
no le deis más publicdiad a esta desgraciada. IRRELEVANTE
7 K 79
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones

Puta loca de mierda.
Puta loca de mierda.
Las cosas por su nombre.
4 K 47
#4 MenéameApesta
El alcoholismo es contagioso.
2 K 34
#2 Poll
Nadie al volante
2 K 32
#5 Leon_Bocanegra *
ahí ha incluido a "la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy" le da a Sánchez "el poder en la Moncloa".


Virgen Santísima como está la tipa esta de la puta cabeza!!
Que vergüenza deben pasar sus votantes.
1 K 22
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 ¿Vergüenza? Ni se enteran de que les toman por gilipollas.
0 K 15
#7 Otrebla8002 *
Ha hablado de ETA, aborto, Venezuela, comunismo, Irán, Perro Sanxe........
¿¿¿¿Y se le ha olvidado Cuba????
El becario que le prepara los discursos este mes no cobra.
0 K 11

