Ayuso apela a ETA y a la Guerra Civil contra el “no a la guerra” de Sánchez: “Las siguientes son Ceuta y Melilla”

Sánchez se comporta como un líder infantil, "para bochorno de los líderes europeos que intentan mediar en algo tan complicado" ha proclamado Díaz Ayuso al tiempo que ha mostrado su rechazo a cualquier "dictadura", y ahí ha incluido a "la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy" le da a Sánchez "el poder en la Moncloa".