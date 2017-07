El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pierde dos esculturas millonarias

El Ayuntamiento de Santa Cruz desconoce dónde están dos esculturas valoradas en más de 2 millones de dólares.José Carlos Acha, concejal de Cultura, insistió en que "Tensores",escultura del francés Claude Viseux, fue entregada al Cabildo sin embargo la dirección insular de Cultura dice que "no existe" ningún documento que acredite la entrega.Con "Penetrable", de Jesús Soto, la situación se antoja más preocupante.la obra, simplemente, no existe."No la he visto. Habrá que hacerla de nuevo. Eso se retiró y,posiblemente,haya desaparecido, dijo Acha.