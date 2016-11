El Ayuntamiento de Madrid dice que reduce su deuda por "no robar": la realidad no es tan sencilla

11 meneos 157 clics

9 anónimos 2 3 compartir:

actualidad karma: 54

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su proyecto de Presupuestos para 2017 con una reducción de deuda impresionante. Una reducción de casi el 40% en los dos primeros años del Gobierno del partido Ahora Madrid. Cuando han preguntado al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, sobre los motivos de esta reducción de deuda ha contestado "¿Magia? No. Sentido Común... Bueno, y lo de no robar ayuda”. Y no, no es cierto. La reducción de deuda no tiene nada que ver ni con la magia, ni con el sentido común ni con no robar.