Un ayuntamiento laborista prohíbe el rodaje de una película de la segunda guerra mundial con Nicolas Cage por temor a las banderas nazis [ENG]

El ayuntamiento de Waltham Forest, noreste de Londres, liderado por el Partido Laborista, ha impedido que unos cineastas utilicen su casa consistorial para rodar una película de guerra de Nicolas Cage, ante el temor de que el edificio fuera adornado con esvásticas. El ayuntamiento declaró que impidió el rodaje de Fortitude, protagonizada por Cage, debido a la "sensibilidad hacia la iconografía de extrema derecha" y que sintieron que "no tenían otra opción" que rechazar el permiso tras descubrir que los símbolos nazis serían "altamente visibles"

Ya están los wokes prohibiendo que se junten libremente los "demócratas de toda la vida" a ver ondear sus banderas que son homenaje a la runas nórdicas. xD
Titulat real que aparece en este momento: "East London council turns down Nicolas Cage film over Nazi swastika fears"

Lo de "laborista" es un añadido de #0 para hacer notar lo malos que son los laboristas por no permitir banderas de los "buenos" nazis en el rodaje de una película.
El miedo es por las esvásticas de los locales, que las sacarían a la calle aprovechando la ocasión
