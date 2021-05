El Ayuntamiento de Barcelona vota en contra de la ampliación del aeropuerto

El ayuntamiento de Barcelona ha votado este martes en contra de la ampliación del aeropuerto. La votación se ha producido en una proposición presentada por el grupo municipal Barcelona pel canvi. El gobierno de los comunes y el PSC han votado divididos. “Diremos siempre sí a la inversión, pero no a propuestas del siglo XX que no tienen futuro”, ha expresado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. A América, África y Asia no se llega en tren. Apostamos por la conectividad de la ciudad”, ha manifestado la edil socialista Laia Bonet.