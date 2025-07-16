El ayuno intermitente. Una fórmula para vivir más

El ayuno intermitente se ha vuelto popular en los últimos años no solo como estrategia para perder peso, sino por su potencial para mejorar nuestra salud y retrasar el envejecimiento. Muchos se preguntarán cómo algo tan fácil como dejar de comer durante periodos concretos puede generar tantos efectos positivos. En el siguiente artículo te explicaremos en detalle, con evidencias científicas sólidas, todos los beneficios de esta modalidad de dieta y cómo influye en nuestra longevidad.