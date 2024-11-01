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Ayudas políticas y tratos de favor al Real Madrid
Ayudas políticas y tratos de favor al Real Madrid. El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres
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ayudas
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politicas
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tratos
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real madrid
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#2
angelitoMagno
El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres
No costaba nada poner esto:
José María García explica las ayudas políticas y tratos de favor al Real Madrid, dando detalles del escándalo de las torres de Madrid y de la relación entre Florentino Pérez y José María Aznar.
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#4
josde
#2
El butanito siempre a sido un bala perdida, sinvergüenza donde los haya y vendido también.
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#3
Sergio_ftv
Real Recalificaciones protagonizó la madre de todas las palancas cons Six Streeth para mitigar pérdidas de 220 millones a cargo de beneficios futuros, conciertos, que no se han podido realizar, por tanto se está renegociando dicha palanca ficticia, de ahí el nerviosismo mostrado estos día por una de las personas más mentirosa y tramposa de España tras conseguir un nuevo Nadaplete tras pagar una prima de fichaje de 150 millones por un jugador que se ríe en la cara de todas las recalificaciones.
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#1
Pacman
Y la noticia?
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No costaba nada poner esto:
José María García explica las ayudas políticas y tratos de favor al Real Madrid, dando detalles del escándalo de las torres de Madrid y de la relación entre Florentino Pérez y José María Aznar.