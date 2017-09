La ayahuasca, antaño sin valor en el mercado, es hoy objeto de un floreciente negocio global con epicentro en la selva peruana. Producto al alza, especie a la baja. Cosechada hasta su erradicación en los alrededores de Iquitos, se buscan soluciones: intermediarios, plantaciones, procesadores, exportadores… Business must go on.