¡Ay, Manuela!

En todo caso me parecía de justicia explicarles lo que va a suceder con la Sala de lo Penal. No se crean a los que les cuenten que ya no importa tanto porque tenemos la Sala de Salvaciones. Siempre es mejor atajar los daños antes de que sean demasiado graves y si controlas todos los escalones todo resulta más sencillo. La presidencia de la Sala de lo Penal sigue atesorando mucho poder. Lo quieren bien controlado. Nombrarán a Concepción Espejel, recusada y apartada de los casos Gürtel 1ª época, Caja B, Visita del Papa a Valencia..