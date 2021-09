El mercado de trabajo Tech está On Fire Si eres alguien con unos cuantos años de experiencia en la industria tech: El mercado de trabajo está on fire alrededor del mundo. Es especialmente verdad para los ingenieros del software, pero también para otros trabajos tech. He hablado con docenas de managers de contratación -- desde Engineering Managers a CTOs y CEOs -- y todos comparten la misma perspectiva.