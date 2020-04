El avión de pasajeros más grande del mundo pronto estará listo para transportar suministros médicos y rescate [ing]

El Airbus A380 operado por la aerolínea de vuelos chárter portuguesa Hi Fly regresará al servicio a principios de abril listo para ayudar en los esfuerzos humanitarios relacionados con COVID-19, dijo la aerolínea a Business Insider.Como aerolínea de chárter, Hi Fly no vende billetes ni opera servicios regulares. Más bien, la aerolínea interviene cuando el aparato de viajes del mundo está en asistencia, ya sea un vuelo de repatriación tras el colapso de una aerolínea o el transporte de suministros médicos durante una pandemia.