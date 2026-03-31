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Un avión F-35 de la Fuerza Aérea se estrella cerca de Las Vegas; el piloto sale ileso con heridas leves (Eng)
Un avión F-35 adscrito a la Base Aérea de Nellis se estrelló el martes al norte de Las Vegas.
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f-35
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avión
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las vegas
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accidente
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#3
kreator
Al final va a ser cierto que no los están derribando los iraníes sino que se caen solos
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#1
SeñorPresunciones
Joder con los F-35. Parece que lleven plomada.
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#4
pitercio
*
Qué bien se estrellan los f35, todos los dicen, es caro, pero digno de verlo estamparse, no hay otro igual. Merece la pena sólo por las risas. No hay ejército que no sepa disfrutar de un buen accidente aéreo que alimente las anodinas conversaciones de rancho en el cuartel. La próxima versión traerá bolas de fuego y humo de colores configurables. En Las Vegas van a reventar uno al mes, los meses más turísticos, dos.
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#5
cajadecartonmojada
#4
Ya te digo.
Es como con las fallas, que siempre se está diciendo eso de "qué pena de tiempo, dinero y esfuerzo para luego quemarlo así", pero cuando lo ves ardiendo de verdad es cuando le ves el sentido a todo.
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#2
Graffin
También llevan lavandería esos aviones? La hostia.
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Es como con las fallas, que siempre se está diciendo eso de "qué pena de tiempo, dinero y esfuerzo para luego quemarlo así", pero cuando lo ves ardiendo de verdad es cuando le ves el sentido a todo.