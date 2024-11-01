·
3
meneos
9
clics
Una avería telefónica pone en peligro el envío de los datos electorales en varios pueblos
Los vecinos de El Vallecillo, Terriente, El Villarejo y Toril y Masegoso no tienen servicio desde el pasado viernes
|
etiquetas
:
elecciones
,
aragón
3
0
5
K
-11
actualidad
9 comentarios
#3
Leon_Bocanegra
Y vuelve
#_1
con la manipulación. La portavoz del gobierno no ha dicho eso.
2
K
30
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#2
#3
#4
Sensacionalista, el envío de los datos electorales no está en peligro ya que estos los entregan físicamente el presidente de mesa y los vocales en el Juzgado.
Y son los únicos que tienen validez legal.
Lo que puede pasar es que Indra no reciba el adelanto electrónico de esos datos, que no tienen ninguna validez legal y son meramente un adelanto informativo.
#5
El voto por correo se entrega hoy en las mesas, te refieres al voto del exterior (el del extranjero)
1
K
22
#4
Veelicus
Como va a ganar el PPVOX ningun problema... pero hay si fuese a ganar algun partido de izquierda... saldrian los lameculos de siempre a hablar de fraude electoral, etc etc
1
K
22
#7
Tunguska08Chelyabinsk13
Mientras se vote en papel, y no en máquinas electrónicas a lo Maduro, con sofware estadounidense y fabricadas en China... sin problema.
1
K
21
#5
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Y que? Pues se enviarán más tarde, seguro que llegan ántes que el voto por correo.
0
K
13
#1
YSiguesLeyendo
Relacionada:
www.meneame.net/story/participacion-alcanza-10-69-primer-avance-elecci
(sí, hoy hay municipios en la sierra de Albarracín que han seguido sin cobertura telefónica y la portavoz del gobierno aragonés diciendo que todo transcurre "con total normalidad")
0
K
11
#2
Arcangeldemadera
*
Sospechoso esto......me pregunto si podría ser que hubiera algún interés que todo funcione mal.
0
K
6
#8
angelitoMagno
#2
Pues no se, aunque es bastante habitual que desde la derecha se lancen bulos sobre las votaciones para tener una excusa por si después los resultados no son los que les gustaría. Y si no ocurre, pues se olvidan.
Ya pasó en Extremadura con el robo en Correos, por ejemplo.
0
K
14
#9
DonaldBlake
#2
Por supuesto, es un plan perfecto. Si ganas las elecciones, no ha pasado nada; si las pierdes, ha habido fraude. Trump así lo dicta.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
