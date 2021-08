Si, como creía Mark Twain, "viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente", hacerlo ahora, en estos tiempos pandémicos y virtuales, se ha complicado quizá demasiado. Por eso, y para no renunciar al placer de descubrir otros mundos no tan lejanos, he aquí el retrato de siete espléndidas aventureras de nuestro tiempo.