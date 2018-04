Las aventuras del barco de juguete que cruzó el Atlántico y temen que se pierda en altamar  

Un barco en altamar ha lanzado una alerta de socorro: podría extraviarse para siempre si una nave cercana no lo rescata. La situación podría ser dramática, si no fuera porque se trata de un barco pirata de juguete que lleva casi un año en altamar. Es el "Adventure from Peterhead", un barco que los hermanos Ollie Ferguson, de 8 años, y Harry, de 5, lanzaron al mar en las costas de Escocia en mayo de 2017. La nave inicialmente pasó por la península escandinava y luego llegó a las cercanías de Guyana.