Los avances sociales que el PP quiso frenar (y que ellos mismos usan)

¿Alguien se imagina ahora que una mujer no pudiera divorciarse de su marido? ¿O que no pudiera abortar si ha sido violada, por ejemplo? ¿Se imaginan volver a retroceder al momento en que las parejas homosexuales no podían casarse? ¿O volver a ir a un bar y tener que soportar el humo del tabaco? Pues todos esos avances que ya prácticamente nadie pone en duda se produjeron en nuestro país a pesar de las derechas,