Por qué el avance de las energías renovables es ya imparable

Ocupan el primer lugar entre las tecnologías de generación de energía más baratas, pero en España aún hay bastante camino por recorrer. Ya no hay debate. Las energías renovables ya no son un futurible dentro de un racimo de diferentes opciones. Están aquí, desarrollándose e instalándose con un ímpetu inusitado y ya no hay marcha atrás. Han venido para quedarse y mejorar nuestra forma de relacionarnos con la energía y el entorno. Hay poderosas razones que hacen que esto sea así y vamos a revisarlas.