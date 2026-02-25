Avalancha de pateras en Ibiza y Formentera: llegan más de 310 migrantes en apenas dos meses

Entre este pasado lunes y martes han llegado una docena de pateras con al menos 197 personas, principalmente magrebíes. Aprovechando la estabilidad climatológica de estos días, las Pitiusas registran una nueva oleada migratoria. Entre el lunes y el martes de esta semana más de 160 migrantes han sido interceptados en Ibiza y Formentera tras llegar en patera. Entre otros casos, este pasado lunes en Ibiza 10 personas de origen magrebí fueron encontradas en la playa de ses Figueretes tras llegar en una embarcación.