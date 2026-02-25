Avalancha de pateras en Ibiza y Formentera: llegan más de 310 migrantes en apenas dos meses

Entre este pasado lunes y martes han llegado una docena de pateras con al menos 197 personas, principalmente magrebíes. Aprovechando la estabilidad climatológica de estos días, las Pitiusas registran una nueva oleada migratoria. Entre el lunes y el martes de esta semana más de 160 migrantes han sido interceptados en Ibiza y Formentera tras llegar en patera. Entre otros casos, este pasado lunes en Ibiza 10 personas de origen magrebí fueron encontradas en la playa de ses Figueretes tras llegar en una embarcación.
mientras tanto en Canarias:
Canarias ha recibido en sus costas desde que comenzó el año 1.194 inmigrantes llegados en pateras y cayucos, 5.428 menos que en 2025, lo que supone un descenso del 82 %, según datos a 15 de febrero publicados por el Ministerio del Interior.
efe.com/canarias/2026-02-16/desciende-un-82-la-llegada-de-migrantes-a-
El problema de Baleares es que no tienen capacidad de asistencia (ni interes en tenerla) cualquier cosa que les llega es embarcada inmediatamente a la península.. Canarias por otro lado, no se quejan tanto y somos africanos al fin del día.
Seguramente la mayoria Argelina..... pero eso sí tienen pasta para comprar aviones de ultima generación rusos o una flota de submarinos.