Avalancha de pateras en Ibiza y Formentera: llegan más de 310 migrantes en apenas dos meses

Entre este pasado lunes y martes han llegado una docena de pateras con al menos 197 personas, principalmente magrebíes. Aprovechando la estabilidad climatológica de estos días, las Pitiusas registran una nueva oleada migratoria. Entre el lunes y el martes de esta semana más de 160 migrantes han sido interceptados en Ibiza y Formentera tras llegar en patera. Entre otros casos, este pasado lunes en Ibiza 10 personas de origen magrebí fueron encontradas en la playa de ses Figueretes tras llegar en una embarcación.

Garbns #5 Garbns *
avalancha dice.. en dos meses.... :palm:

mientras tanto en Canarias:

Canarias ha recibido en sus costas desde que comenzó el año 1.194 inmigrantes llegados en pateras y cayucos, 5.428 menos que en 2025, lo que supone un descenso del 82 %, según datos a 15 de febrero publicados por el Ministerio del Interior.

efe.com/canarias/2026-02-16/desciende-un-82-la-llegada-de-migrantes-a-
4 K 53
Pertinax #8 Pertinax *
#5 Es un periódico balear, notician sus cosas.
2 K 39
#9 Galton
#8 Los facha-pijos han tenido siempre la piel muy fina...
0 K 8
Garbns #12 Garbns
#8 hay formas y formas... decir "avalancha" en dos meses es rozar el sensacionalismo, sabiendo lo que pasa en Canarias..
0 K 10
Pertinax #13 Pertinax *
#12 Pues como si lo noticia un periódico de Cuzcurrita del Río Tirón, reduciéndolo al absurdo. A Baleares llegan muchas menos pateras que a Canarias, ya sabemos. Este es un medio local con noticias locales.
0 K 20
xyria #1 xyria
Bah, 400 migrantes llegaban al Hierro casi un día cualquiera.
2 K 32
placeres #10 placeres *
#1 va por temporadas afortunadamente Eso si El hierro tiene igualmente el récord con el cayuco más grande 320 personas en una única embarcación. y recordar que el hierro apenas tiene 12.000 habitantes, no podía tener servicios ni capacidad de asistir.

El problema de Baleares es que no tienen capacidad de asistencia (ni interes en tenerla) cualquier cosa que les llega es embarcada inmediatamente a la península.. Canarias por otro lado, no se quejan tanto y somos africanos al fin del día.

Seguramente la mayoria Argelina..... pero eso sí tienen pasta para comprar aviones de ultima generación rusos o una flota de submarinos.
0 K 12
#2 Tuathan
Avalancha :take:
1 K 13
JackNorte #3 JackNorte *
Dos meses aprovechando la estabilidad climatologica de estos dias.
0 K 12
Gotsel #4 Gotsel *
No tendremos problema para integrarlos, la vivienda en general es muy asequible, especialmente en Ibiza y Formentera.
0 K 11
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
Jiji son hilillosh nada más, que alarmistas
0 K 8
#6 oscarcr80
No malpenséis. Quizás van a la inauguración de la temporada veraniega de Pachá.
0 K 6
Enero2025 #7 Enero2025
Papeles para todos y de paso una paguita que en nada solucionamos que puedan votar.
2 K 5

