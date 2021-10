"Una auxiliar hizo una cruz a mi hijo muerto antes del parto y me dijo que ya estaba bautizado"

"En marzo yo estaba de 24 semanas de gestación, y de un día para otro noté que el bebé no se movía. Tengo seguro privado, fui al San Carlos, allí me hicieron una ecografía y me dijeron que el bebé no tenía latido. La doctora me dio un abrazo, me dijo que lo sentía muchísimo y que me tenía que ir a la Arrixaca para que el bebé ‘naciera’ sin vida". Así rememora la murciana Nuria, la mamá de Mateo, cómo comenzó su vivencia en un hospital público donde "hay protocolos, aunque depende de cada sanitario el que lo siga o no".