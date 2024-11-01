Autorizan extradición de presunto saboteador del Nord Stream

Un tribunal italiano de apelaciones aprobó la extradición de un sospechoso ucraniano a Alemania en un caso relacionado con el ataque a los gasoductos Nord Stream. La Fiscalía alemana acusa a Serhii K. de provocar conjuntamente una explosión en el antiguo proyecto de prestigio germano-ruso y de sabotaje inconstitucional. Por lo tanto, será juzgado en Alemania. La Fiscalía Federal ha solicitado la extradición a tal efecto. Serhii K. fue arrestado en el verano boreal en virtud de una orden de detención europea en la costa adriática italiana