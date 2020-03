El autoritarismo del equipo de Johnson choca con los altos funcionarios del Reino Unido

El secretario permanente del Ministerio del Interior, Philip Rutnam, ha dimitido de su puesto y anunciado su intención de llevar al Gobierno de Johnson a los tribunales. Acusa a la ministra, Priti Patel, de estar detrás de una campaña de desprestigio contra su persona en la que no se ha cesado de transmitir a la prensa su supuesta deslealtad. "He sido el objetivo de una campaña salvaje y orquestada. Se me ha acusado de predisponer a los medios contra la ministra del Interior. Esta acusación, junto a otras, es completamente falsa.