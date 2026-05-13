Las autoridades de Moscú han prohibido la distribución de fotos y vídeos de ataques con drones para "combatir las noticias falsas" [RU]

La Comisión Antiterrorista de Moscú ha prohibido la distribución de textos, fotos y vídeos que muestren las consecuencias de los ataques con drones y los atentados terroristas, según un comunicado de la alcaldía de Moscú. La prohibición se aplica a casi todos: organismos gubernamentales, periodistas, servicios de emergencia y ciudadanos. A todos ellos. Está prohibido publicar información sobre ataques terroristas, ataques con drones, sabotaje y "otras acciones destinadas a causar daño a la vida y la salud de los ciudadanos" y a la propiedad.



