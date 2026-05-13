Autoridades migratorias detienen a exalcalde de Kansas que teme deportación por haber votado

El exalcalde de una localidad conservadora de Kansas fue detenido por las autoridades de inmigración el miércoles, un posible paso hacia la deportación, meses después de reconocer que había votado en elecciones pese a no ser ciudadano estadounidense. Joe Ceballos, de 55 años, quien es residente permanente legal de Estados Unidos, fue detenido durante una reunión en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Wichita, Kansas, informó su abogado, Jess Hoeme.