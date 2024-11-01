edición general
234 meneos
311 clics
Las autoridades de Estados Unidos detienen a familiares del fallecido comandante militar iraní que vivían en Los Ángeles [ENG]

Las autoridades de Estados Unidos detienen a familiares del fallecido comandante militar iraní que vivían en Los Ángeles [ENG]

Agentes federales de Estados Unidos han detenido a la sobrina y a la sobrina nieta del fallecido comandante militar iraní Qassem Soleimani después de que el principal diplomático de la administración Trump, Marco Rubio, revocara su estatus de residentes permanentes legales, según informaron funcionarios el sábado. “Hamideh Soleimani Afshar y su hija están ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, o ICE, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

| etiquetas: soleimani , residencia , ice , arresto , los , ángeles , iran
100 134 0 K 331 actualidad
67 comentarios
100 134 0 K 331 actualidad
Comentarios destacados:                
#2 #1 Es lo que tiene el terrorismo, que acuden a las familias para completar su extorsión.

Mandarán poco a poco a Irán los dedos de los detenidos para ver si consiguen ganar una guerra que estaba perdida desde el primer día.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Eso de tomar rehenes ¿no es una cosa fea?
65 K 595
#2 Grahml
#1 Es lo que tiene el terrorismo, que acuden a las familias para completar su extorsión.

Mandarán poco a poco a Irán los dedos de los detenidos para ver si consiguen ganar una guerra que estaba perdida desde el primer día.
48 K 438
emmett_brown #10 emmett_brown
#2 Es lo que tiene que el gabinete del presidente tenga una fauna propia de Los Soprano.
7 K 86
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#1 #2 Por casualidad, ¿no os estaréis refiriendo a esto? :troll:

Lebanon hostage crisis

The Lebanon hostage crisis was the kidnapping in Lebanon of 104 foreign hostages between 1982 and 1992, when the Lebanese Civil War was at its height. The hostages were mostly Americans and Western Europeans, but 21 national origins were represented.

[...]

The kidnappers used different names, but the testimony of former hostages

…   » ver todo el comentario
28 K -61
Budgie #17 Budgie
#12 efectivamente, son igual de terroristas
4 K 37
suppiluliuma #41 suppiluliuma *
#17 En este caso, sí.

#24 Qué lejos has tenido que irte para inventarte lo que no he dicho. Por lo menos no has venido a justificar a Putin, para variar. Por cierto, en relación a regímenes nazis genocidas, ¿sigues estando a favor de la muerte de 60000 judíos alemanes en el Holocausto?. :troll:

De todos modos, si lo que quieres es echar una carrera podemos mirar los de Evin o los miles iraníes asesinados, detenidos, torturados y vejados sexualmente en las cárceles de tus amados ayatolás de Irán.

#36 Creo que podemos estar de acuerdo en que secuestrar gente está mal.
2 K 12
#45 pushakk *
#41 Eres un blanqueador de Nazis genocidas y pedrastas, tú sabrás porqué. Además eres un mentiroso y un pesado.
3 K 31
suppiluliuma #46 suppiluliuma
#45 Seguro. Y también maté a Manolete. :troll:

Pero no estoy a favor de la muerte de 60000 judíos alemanes en el Holocausto.
2 K 13
#47 pushakk
#46 que si blanqueador de nazis genocidas pederastas que si.
1 K 15
suppiluliuma #48 suppiluliuma *
#47 Hombre, no sé si en tu caso, repetiría tanto el cargo de blanqueador de nazis genocidas pederastas, teniendo en cuenta que estás a favor de la muerte de 60000 judíos alemanes en el Holocausto. Alguien podría pensar que estás usando la segunda táctica favorita de la propaganda rusa, después del "y tú más": acusar a los demás de lo que uno mismo hace.
3 K 4
#54 pushakk
#48 Qué pesado eres para ser un blanqueador de Nazis genocidas y pederastas ¿Tus amigos dejan que sus hijos se te acerquen sabiendo a lo que se dedica la gente a la que admiras?
1 K 16
suppiluliuma #55 suppiluliuma
#54 Una vez más, invocar tantas veces a los Nazis genocidas y pederastas cuando tú mismo te mostraste a favor de la muerte de 60000 judíos alemanes en el Holocausto, da la imagen opuesta a la que quieres dar.
1 K 1
#57 pushakk
#55 Qué rápido ¿No te tomas ni un descanso? Debe gustarte mucho tu trabajo de blanqueador de Nazis genocidas y pedrastas ¿Qué opina tu mujer de que trabajes un domingo? ¿Y de que blanquees a pedófilos? ¿Tenéis hijos? ¿Qué opinan ellos?
0 K 7
suppiluliuma #58 suppiluliuma *
#57 De nuevo, creo que llamar la atención sobre lo muy a favor que hubieras estado de mandar a la muerte a 60.000 judíos alemanes, apelando todo el tiempo a los Nazis genocidas y pedrastas, no es la estrategia ganadora que crees.
1 K 1
#59 pushakk *
#58 ¿Si? Qué bien entonces ¿Y vuestros hijos llevan a sus amigos a tu casa? ¿Sus padres saben lo que te va? ¿Hacéis picnics con otros blanqueadores de Nazis genocidas y pederastas? ¿Os ponéis máscaras como en la película esa de Tom Cruise? Me gustó mucho la banda sonora de esa película. Es muy de tu estilo.
0 K 7
suppiluliuma #60 suppiluliuma
#59 Y que sigas insistiendo tanto en la pederastia, hace que me esté empezando a plantear algunas preguntas sobre ti.
1 K 1
#61 pushakk
#60 Como te he pillado eh pillín. No hay mas preguntas señoría.
0 K 7
suppiluliuma #63 suppiluliuma
#61 Ahora si que estoy alarmado, ante la posibilidad de que estés usando el segundo recurso favorito de la propaganda rusa, después del "y tú más": acusar a los demás de lo que uno mismo hace.
1 K 1
#64 pushakk
#63 Alarmados deben estar los padres de los amigos de vuestros hijos.
1 K 16
suppiluliuma #65 suppiluliuma
#64 Y el hecho de que seas tan específico, me alarma aún más. Te advierto que estoy a un paso de llamar a la policía. :troll:
1 K 1
#66 pushakk
#65 Antes de llamarlos cierra bien la puerta del sótano.
1 K 16
suppiluliuma #67 suppiluliuma *
#66 No hace falta que me envíes copia de las instrucciones que das a tus coconspiradores. De verdad, no quiero conocerlas. :shit:
0 K 10
#24 pushakk *
#12 Qué lejos has tenido que irte para justificar y blanquear al régimen Nazi genocida y pederasta de los EEUU e Israel. Pero bueno, por lo menos no has venido a hablar de Putin, para variar.
De todos modos, si lo que quieres es echar una carrera podemos mirar lo de Guantánamo o los miles de Palestinos detenidos, miles de ellos niños, torturados y vejados sexualmente en las cárceles de tus amados Nazis genocidas de Israel.
13 K 109
mosfet #28 mosfet
#24 Increíble lo de este personaje.
5 K 49
c0re #36 c0re *
#12 pero está mal, o no o está mal?

Me estás liando.
0 K 14
#29 rystan
#2 Es terrorismo, correcto.
2 K 28
Cuñado #6 Cuñado
#1 Dicen Maduro y su mujer que sí, que bastante.
24 K 189
Paisos_Catalans #44 Paisos_Catalans
#1 El castigo colectivo está penado por el derecho internacional. EEUU ahora ya es un régimen dictatorial oficialmente. Lo siguiente que será, recluir a la gente de ascendencia iraní en campos de concentración, como hicieron con los japoneses?
1 K 20
#56 dsj
#44 si con los japos no les paso nada, ahora tampoco
1 K 20
#3 yukatan
y que délito dicen que han cometido??
10 K 87
Raziel_2 #4 Raziel_2
#3 No ser Donald Trump ni pertencer a su gobierno. Y cuidado que esto último tampoco es garantía de nada.

USA haciendo lo mismo que ha hecho siempre, detener a cualquiera que le parezca al jefe de turno, que se lo digan a los japoneses a los que mandaron a campos de concentracion tras el ataque a Pearl Harbour porque si.

Cuidado el resto de iranies, no vaya a ser que les empiece a pasar algo parecido.
15 K 142
#42 baronluigi
#4 Acuérdate como en South Park la película, parodiaban eso mismo y metían a los canadienses en campos de concentración.
3 K 41
rafaLin #62 rafaLin
#42 Alguien debería decirle al naranjito que ni South Park ni 1984 son manuales sobre el buen gobierno que haya que tomar al pie de la letra.
1 K 20
Edheo #5 Edheo
#3 Fabricaban armas nucleares para Irán
5 K 55
#8 yukatan
#5 entonces esta justificadisimo... supongo que seran los cinturones nucleares esos que decian
1 K 19
Edheo #9 Edheo
#8 Seguro seguro... veryfacktchecknofake
1 K 17
#22 CosasVeredes
#5 estaban a una semana de tener una bomba nucelar. De hecho sienpre han estado a una semana de hacerlo.
1 K 16
xurde #37 xurde
#5 Que lo sabes tú.
0 K 9
karakol #7 karakol
#3 El mismo que los estadounidenses de ascendencia japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En ese shithole country tienen experiencia en estas cosas.

Lo de los japoneses es más conocido y bruto, puro racismo, pero podéis buscar como se trató también a los calificados "enemy aliens", ciudadanos estadounidenses de origen alemán e italiano durante esa Segunda Guerra Mundial.
34 K 320
tommyx #19 tommyx *
#3 ninguno, son como el equipo A, acusados de un crimen que no cometieron :foreveralone:
5 K 45
#43 coldchiliandhotchilly
#3 derribar el f15 y secuestras al piloto, ellas lo tenían en el desván de su casa amaricana
0 K 11
Fisionboy #33 Fisionboy
Es alucinante el lavado de cara que llevamos décadas comiéndonos con Hollywood respecto a la verdadera cara de USA. Y luego hablan de la propaganda Woke en Netflix. Todo el cine usano es pura propaganda!! La realidad política, social y militar de USA da absoluto pavor!
6 K 56
Mltfrtk #25 Mltfrtk
No se puede ser más demócrata, son los líderes del mundo libre sin duda.
4 K 54
mecheroconluz #14 mecheroconluz
Fallecido por muerte natural de un misilazo.
5 K 46
#38 CosasVeredes
#14 si te cae un misil encima lo natural es morirse.
0 K 6
carakola #34 carakola
Yo he leído de fuentes iraníes que es trola que sean familiares de Soleimani, que es una trola occidental.
2 K 41
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
La mona naranja está desesperada. Tarde o temprano va a pagar por sus crímenes de guerra.
4 K 41
Jagkorunha #16 Jagkorunha *
#15 por muy pronto que fuese, ya es tarde para muchos. (espero que si logra terminar su mandato empiecen a lloverle causas: además de las consabidas: crímenes de guerra, enriquecimiento ilícito, no saber hablar, mal gusto, difusión de información reservada, anaranjamiento extremo (es el paso previo a volverse rojillo..no?)...etc...etc..
3 K 37
Quecansaometienes... #35 Quecansaometienes...
#16 En 10 años uno de sus hijos es presidente. Con todo lo que estan robando y amasando, van a comprar elecciones dutante un siglo al menos. Y ya sabemos la buena y sana democracia que tienen alli. Asi que no pasen tod@s por el despacho oval antes o despues...:-S
4 K 36
geletee #23 geletee
#15 la oposición internacional a Trump la está liderando Pedro Sánchez, así que, espera sentado.
1 K 19
#30 C.Nutrio
#23 Pues menos mal que no la lidera Vagascal...
1 K 17
BiRDo #40 BiRDo
#23 Claro, desde la batcueva. Recuerdo el peso del derecho a veto que tiene España en la ONU... Ah, no, espera. Bueno, nuestro arsenal atómic... ¿Seguro que no te has confundido con liderar el "No a la guerra"?
1 K 21
#27 rystan
#15 Pague o no pague, lo que está claro es que no tiene ni la menor idea de cómo resolver el problema que él mismo ha creado. Movimientos tan torpes como éste indican total desesperación.
1 K 17
MasterChof #39 MasterChof
#0 la foto que ha elegido el medio para mostrar al comandante es de traca... Hasta en una noticia donde las víctimas son los iraníes, pretenden ponerlos como malvados.
2 K 41
Supercinexin #49 Supercinexin
#39 Es prensa británica: no les pidas más, tienen siempre que dejar bien clarito al público quien son los malos, malísimos, y quien son la gente normal y aceptable del Mundo Libre.

Aquí el Rey de Arabia Saudí, en el mismo medio, anunciando públicamente que esta invasión de Irán es cojonuda y muy deseable porque les da la oportunidad histórica a él, a Emiratos, Kuwait, USA e Israel de "reconfigurar Oriente Medio":…   » ver todo el comentario
1 K 31
MasterChof #50 MasterChof *
#49 pues sí, es para poner una foto al lado de la otra y buscar las 7 diferencias.
PD y eso que es estos van de progres. Son lobos con piel de cordero, el control de daños del poder.
1 K 31
Supercinexin #51 Supercinexin
#50 Sí, sí. Estos aspiran a ser una especie de "El Diario" británico, los progres, los buenistas, los "de izquierdas" y tal. Te tienes que reír.

PD: hay diarios y medios de izquierdas en UK, de tiradas minoritarias y autofinanciados, por supuesto. www.redpepper.org.uk/ es un gran ejemplo.
1 K 31
MasterChof #52 MasterChof
#51 el problema se esos diarios autofinanciados es que, como dices, no tienen tantos lectores (y el día que los tengan, serán comprados y dirigidos por lobbies Sionistas/fascistas y vuelta a empezar)
0 K 11
Tertuliano_equidistante #18 Tertuliano_equidistante
Necesitan algo para negociar el rescate del tripulante del F15
2 K 27
tommyx #21 tommyx
#18 bien visto
1 K 23
kolme #20 kolme
"Fallecido", vaya, se ve que le dio un patatús :roll:
2 K 26
#32 thekeeper
Vaya mierda de pais y seguridad juridica
1 K 21
#26 rystan
Iran dirá que este precedente no lo han creado ellos.
1 K 17
#31 wonsterboy
El lado nazi de la historia.
1 K 17
#13 Onaj
Esto suena a familiares de altos cargos de una despótica tiranía asiática que se van a vivir a EEUU con el dinero de los iraníes.
2 K -19

menéame