Las autoridades de Estados Unidos detienen a familiares del fallecido comandante militar iraní que vivían en Los Ángeles [ENG]

Agentes federales de Estados Unidos han detenido a la sobrina y a la sobrina nieta del fallecido comandante militar iraní Qassem Soleimani después de que el principal diplomático de la administración Trump, Marco Rubio, revocara su estatus de residentes permanentes legales, según informaron funcionarios el sábado. “Hamideh Soleimani Afshar y su hija están ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, o ICE, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
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Mandarán poco a poco a Irán los dedos de los detenidos para ver si consiguen ganar una guerra que estaba perdida desde el primer día.
Mandarán poco a poco a Irán los dedos de los detenidos para ver si consiguen ganar una guerra que estaba perdida desde el primer día.
Lebanon hostage crisis
The Lebanon hostage crisis was the kidnapping in Lebanon of 104 foreign hostages between 1982 and 1992, when the Lebanese Civil War was at its height. The hostages were mostly Americans and Western Europeans, but 21 national origins were represented.
[...]
The kidnappers used different names, but the testimony of former hostages
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#24 Qué lejos has tenido que irte para inventarte lo que no he dicho. Por lo menos no has venido a justificar a Putin, para variar. Por cierto, en relación a regímenes nazis genocidas, ¿sigues estando a favor de la muerte de 60000 judíos alemanes en el Holocausto?.
De todos modos, si lo que quieres es echar una carrera podemos mirar los de Evin o los miles iraníes asesinados, detenidos, torturados y vejados sexualmente en las cárceles de tus amados ayatolás de Irán.
#36 Creo que podemos estar de acuerdo en que secuestrar gente está mal.
Pero no estoy a favor de la muerte de 60000 judíos alemanes en el Holocausto.
De todos modos, si lo que quieres es echar una carrera podemos mirar lo de Guantánamo o los miles de Palestinos detenidos, miles de ellos niños, torturados y vejados sexualmente en las cárceles de tus amados Nazis genocidas de Israel.
Me estás liando.
USA haciendo lo mismo que ha hecho siempre, detener a cualquiera que le parezca al jefe de turno, que se lo digan a los japoneses a los que mandaron a campos de concentracion tras el ataque a Pearl Harbour porque si.
Cuidado el resto de iranies, no vaya a ser que les empiece a pasar algo parecido.
Lo de los japoneses es más conocido y bruto, puro racismo, pero podéis buscar como se trató también a los calificados "enemy aliens", ciudadanos estadounidenses de origen alemán e italiano durante esa Segunda Guerra Mundial.
Mientras nieva sobre los cedros.
Aquí el Rey de Arabia Saudí, en el mismo medio, anunciando públicamente que esta invasión de Irán es cojonuda y muy deseable porque les da la oportunidad histórica a él, a Emiratos, Kuwait, USA e Israel de "reconfigurar Oriente Medio":… » ver todo el comentario
PD y eso que es estos van de progres. Son lobos con piel de cordero, el control de daños del poder.
PD: hay diarios y medios de izquierdas en UK, de tiradas minoritarias y autofinanciados, por supuesto. www.redpepper.org.uk/ es un gran ejemplo.