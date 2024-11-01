Las autoridades de Estados Unidos detienen a familiares del fallecido comandante militar iraní que vivían en Los Ángeles [ENG]

Agentes federales de Estados Unidos han detenido a la sobrina y a la sobrina nieta del fallecido comandante militar iraní Qassem Soleimani después de que el principal diplomático de la administración Trump, Marco Rubio, revocara su estatus de residentes permanentes legales, según informaron funcionarios el sábado. “Hamideh Soleimani Afshar y su hija están ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, o ICE, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.