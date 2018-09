Las autoras del manga de The Legend of Zelda, invitadas al XXIV Salón del Manga

La saga de videojuegos de The Legend of Zelda es sin duda una de las licencias más populares de Nintendo, y su protagonista, Link, uno de los personajes más reconocibles en el mundo del entretenimiento. Pero es posible disfrutar de las aventuras del hyliano de muchas formas, no solo con los videojuegos para diversas plataformas: sin ir más lejos, leyendo las adaptaciones de los juegos de mano de Akira Himekawa, invitadas especiales a la 24 edición del Salón del Manga de Barcelona.