Autor ransomware SamSam ha ganado casi 6 millones de dólares

Así lo apunta un reciente y extenso informe de Sophos en forma de análisis llamado SamSam: The (Almost) Six Million Dollar Ransomware dónde analizar en profundidad algunas claves del ransomware, cómo el método de funcionamiento y las cuentas BitCoin (BTC) para hacerse una idea de los ingresos generados por el cibercriminal. Algunas de sus víctimas han sido la ciudad de Atlanta que perdió años de grabaciones del coche (dashcam) de la policía y dejó el 90% de las computadoras del Departamento de Obras Públicas inaccesibles.