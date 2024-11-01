Los autónomos deberán adelantar el IVA de los trabajos que sueñan con tener algún día

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado hoy que los autónomos tendrán la obligación, a partir de 2027, de adelantar el IVA de las facturas de aquellos servicios que sueñen con prestar algún día. La medida afecta también a los llamados pequeños autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales, al entenderse que «de obtener esos trabajos anhelados, dicha facturación podría dispararse».