La autogestión, da calorcito

Seguro que os pasa, compramos cosas para apoyar causas justas, pero luego que hacemos con ellas. Yo que soy muy peliculera, vi en una película, que confeccionaban una colcha con retales y pensé me en su momento, que yo quería una. Y ya la tengo. Claro yo, que me grapo los dobles de los pantalones estaba claro que no podría sola. Pero soy una persona afortunada y en mi barrio existe Noslatres un proyecto que procura trabajos dignos fuera de la lógica capitalista, montado por vecinas del barrio.