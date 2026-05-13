Australia solo ha necesitado dos años para que las baterías sustituyan al gas

Australia ha reducido casi a la mitad la generación con gas en solo dos años gracias al auge de las renovables y las baterías . En Queensland, las baterías ya cubren los picos de demanda, desplomando los precios eléctricos hasta 65 AUD/MWh en 2026. La solar y la eólica crecieron un 24%, mientras el gas cayó a mínimos de dos décadas. Las baterías suavizan los precios, reducen la necesidad de centrales térmicas y permiten almacenar excedentes, aunque parte de la energía renovable aún se desperdicia por falta de red.
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Mi sueño húmedo son baterías de respaldo repartidas en los hogares, con tecnología de sodio y fabricadas en España.
¿es posible? Todo es ponerse, como dices
El precio de la energía es la que marca el devenir de un país. La energía es todo, con ella se produce y se transporta todo, se marcan los precios de lo producido y por tanto el PIB nacional al completo. España ha sobrepasado el crecimiento del resto de Europa por el precio más bajo de su energía, el tope al gas que permitieron las gasificadoras, etc. Podemos seguir por ese camino. Mucha más solar y baterías, es muy simple.