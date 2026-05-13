Australia solo ha necesitado dos años para que las baterías sustituyan al gas

Australia ha reducido casi a la mitad la generación con gas en solo dos años gracias al auge de las renovables y las baterías . En Queensland, las baterías ya cubren los picos de demanda, desplomando los precios eléctricos hasta 65 AUD/MWh en 2026. La solar y la eólica crecieron un 24%, mientras el gas cayó a mínimos de dos décadas. Las baterías suavizan los precios, reducen la necesidad de centrales térmicas y permiten almacenar excedentes, aunque parte de la energía renovable aún se desperdicia por falta de red.