"Australia podría negarle la entrada al país a Djokovic"

Djokovic: “No revelaré si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una pregunta inapropiada. La gente va demasiado lejos estos días al tomarse la libertad de hacer preguntas y juzgar a una persona". Pues bien, si resulta que el serbio no está vacunado, como parece ser, podría tener serios problemas para entrar en el país. "No creo que ningún tenista no vacunado obtenga una visa para entrar a este país" (primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews)