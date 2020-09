El trabajo de Felipe VI no es maniobrar haciendo llamadas a quien le apetece, ni es provocar conflictos con el Gobierno, sino trabajar a su lado para evitarlos. Dentro de su gran preparación monárquica, parece que hubo alguna clase a la que no acudió. La ausencia del rey en la entrega de despachos en Barcelona no es la primera ni la más grave ausencia de un rey Felipe VI que parece confundir jefatura del Estado con ejercicio de la política por acción pasiva. La ausencia del rey viene de lejos y el caso del bloqueo del CGPJ por la derecha es…