Aurora García: “El #Take10 va a ser una de las mejores ediciones" del Imagina Funk

Cuando sale al escenario, no solo lo llena con su voz, también con su vitalidad y su fuerza. Y con esa misma energía comenzamos la entrevista en el bar del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén. Es el día de la presentación de la campaña de Jaén en Julio. Aunque todavía le queda parte de la prueba de sonido, Aurora García, vocalista de la banda Aurora & the Betrayers, no duda en atendernos para responder a unas preguntas mientras se hace con algo de comer, el hambre no perdona.