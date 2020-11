Aún no ha ganado Trump, pero ya han perdido los listos

Quizá no sea el único, pero desde luego el burro es un animal que tropieza al menos dos veces en la misma piedra. La sensación de ‘deja vu’ frente a 2016 ha sido clamorosa. La misma suficiencia durante meses, los mismos cálculos teóricamente infalibles, los mismos argumentos técnicos, las mismas cejas arqueadas, la misma soberbia ciega al pronosticar que Donald Trump no tenía nada que hacer porque sus votantes no sumaban por ningún sitio. Se iba a teñir de azul Florida, e incluso Texas.