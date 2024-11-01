edición general
Aumento de precios, debilitamiento del mercado laboral y ¿burbuja de la IA?: la incertidumbre invade la economía de EEUU

Hay tres palabros de moda ahora en EEUU cuando se habla de economía: affordability, vibecession y key shaped economy. El primero, affordability, tiene mucho que ver con la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024, pero también con las derrotas de los republicanos en noviembre de 2025: si bien la inflación en EEUU está en el 3% –nivel similar al de España–, la realidad de una gran mayoría de EEUU es que ni pueden pagar la vivienda ni la cesta de la compra ni la gasolina para sus coches en un país en el que se usa el coche para todo.

Narmer #2 Narmer
Que duerman en los cybertrucks, así no gastan en vivienda ni en gasolina. Y para comer, pasteles.
Yorga77 #1 Yorga77
Que va están mejor que nunca el señor naranja dice eso siempre si hubiera pruebas de eso lo habrían publicado ¿Verdad? :troll: :troll: :troll:
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Cuando reviente la burbuja de la IA nos vamos a cagar. EEUU lo ha apostado todo a ella y ya salen voces allí que los números no salen a los niveles actuales de inversión. Solo para construir los datacenters previstos y pagar la energía, no hay negocio que lo financie,
Torrezzno #7 Torrezzno *
#5 si, seguramente es así. Aquí tenemos un estado del bienestar que allí no tienen. Pero es también una realidad innegable que los precios de la vivenda y de la comida han subido una barbaridad. Ahí están los datos del INE. No se puede ser negacionista de la realidad por mucho que contradiga tu ideología

Pd: no veo que hay de derechista en eso. En todo caso es ser de izquierdas el evidenciar la situación que viven muchas familias y que además conozco de primera mano. De derechas es precisamente mirar hacia otro lado y negarlo.
Torrezzno #3 Torrezzno
"la realidad de una gran mayoría de EEUU es que ni pueden pagar la vivienda ni la cesta de la compra ni la gasolina para sus coches en un país en el que se usa el coche para todo. "

Pues como aquí....
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Ya se que tienes que soltar el rebuzno derechista porque para eso estás aquí pero sabes de sobra que allí es bastante peor por la costumbre de ir endeudados hasta las cejas, más que aquí. Allí se compra todo a crédito por la mierda esa del historial crediticio.
UsuarioXY #4 UsuarioXY
No paro de leer noticias en esta web sobre la burbuja IA.

Así que me espero nuevos máximos, porque lleváis cagandola desde hace 19 años en asuntos económicos.

El Bitcoin que, ya bajo de 3000 USD?
