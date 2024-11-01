Aumento de precios, debilitamiento del mercado laboral y ¿burbuja de la IA?: la incertidumbre invade la economía de EEUU

Hay tres palabros de moda ahora en EEUU cuando se habla de economía: affordability, vibecession y key shaped economy. El primero, affordability, tiene mucho que ver con la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024, pero también con las derrotas de los republicanos en noviembre de 2025: si bien la inflación en EEUU está en el 3% –nivel similar al de España–, la realidad de una gran mayoría de EEUU es que ni pueden pagar la vivienda ni la cesta de la compra ni la gasolina para sus coches en un país en el que se usa el coche para todo.