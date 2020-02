El aumento de casos de listeriosis en Europa es preocupante, indica la ECDC [ENG]

Más de 2.500 casos confirmado de Listeria y 220 muertes se han reportado en Europa in 2020, según un estudio de la European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Los casos confirmados de listeriosis de 2013 a 2017 muestran un incremento estadísticamente significicativo, indica el estudio. Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España reportan tendencia al alza. Ningún país observa reducciones significativas. Este incremen es posiblemente debido en parte al envejecimiento de la población, más susceptible, indican de ECDC.