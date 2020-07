Aumenta la petición de certificados médicos para no llevar mascarilla en Andalucía

Aumenta en las consultas de medicina de familia la solicitud de certificados para justificar la exención del uso de esa prenda por razones de salud. En la mayor parte de los casos quienes piden el certificado son sujetos que alegan que la mascarilla «les molesta o les produce ahogo», pero no hay un sustrato patológico grave que lo justifique. Ante ellos, afirma el directivo de Semergen, los médicos son «muy estrictos». «Es verano y la mascarilla es molesta, pero todos nos tenemos que acostumbrar. No podemos facilitar que no se use»,