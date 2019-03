Aumenta la aparición de nuevas sustancias psicoactivas

El consumo de sustancias psicoactivas es un reto para la salud pública ya que las consecuencias no afectan sólo al individuo, sino a todo su entorno y a la sociedad en general. El uso y abuso de drogas emergentes es un problema importante debido a que no son ilegales, se pueden sintetizar fácilmente, su consumo no es seguro, se difunden mediante las nuevas tecnologías y el mercado en la Unión Europea es único.