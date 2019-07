Auge y caída del 'rock' espacial: de David Bowie a Radiohead

La era del rock y la época espacial han vivido en líneas de tiempo paralelas. Los soviéticos lanzaron el satélite Sputnik en octubre de 1957, el mismo mes que Elvis Presley alcanzó el número uno con El Rock de la Cárcel. El primer sencillo de los Beatles, Love Me Do, fue lanzado 23 días después de que John F. Kennedy anunciara que Estados Unidos se iría a la Luna (y no porque fuera fácil, sino porque era difícil). El Apolo 11 fue lanzado el mismo verano que Woodstock. Estos eventos son (por supuesto) coincidencias. Pero, desde una perspectiva m