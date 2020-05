Auge y caida del nazismo: esa pregunta recurrente.

Una crítica de la novela escrita por Walter Kempowski en 2006 en la que se trata de responder a preguntas del tipo ¿Cómo pudieron los alemanes, ese pueblo tan culto y civilizado, perpetrar algunas de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad? ¿Cómo logró triunfar un plan que —ahora parece evidente— no era más que una locura atroz? Sin entrar a juzgar la pasividad de una población que pudo hacerse preguntas y no quiso, por no toparse con la insatisfacción de las respuestas Las cosas no son tan sencillas. De plena actualidad.