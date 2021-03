La Audiencia de Valencia advierte de un 'comportamiento reprobable' de la Policía en la muerte de un interno en 2019

... en el CIE de Zapadores . "Lo que no se hizo bien y todo lo que se pudo hacer y no se hizo". Así explican desde la campaña CIEs No lo que sucedió en relación al suicidio de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 que se quitó la vida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores el 15 de julio de 2019 cuando se encontraba en una celda de aislamiento después de sufrir "una brutal paliza" a manos de otros internos