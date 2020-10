La Audiencia Provincial ordena un análisis forense del ex sindicalista José Ángel Fernández Villa para decidir si entra o no en prisión. El tribunal había solicitado la ejecución de la sentencia, lo que fue recurrido por la defensa, que alegaba enfermedad. Desde la acusación particular, SOMA, señalaban que no les constaba que el condenado tuviera ninguna enfermedad que le impida ingresar en prisión.