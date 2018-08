La Audiencia Nacional rechaza investigar el caso de las mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure

La jueza Carmen Lamela asegura en un auto que el tribunal no tiene competencia para investigar a Bayer y al resto de señalados por la querella. Argumenta que no hay indicios de organización criminal y que los hechos se circunscriben a España, por lo que no debe investigar la Audiencia Nacional.La defensa de las afectadas por el anticonceptivo recuerda que Bayer tiene sede en Alemania y desde allí se dieron las instrucciones a su filial española...