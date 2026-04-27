La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta debido a su deterioro cognitivo, última hora en directo

A Jordi Pujol i Soley lo condenará la historia o el tiempo, pero no los tribunales. La Audiencia Nacional ha decidido esta mañana que el expresidente de la Generalitat, de 95 años, no está en condiciones de ser juzgado, dado el deterioro cognitivo que padece. Finaliza la primera sesión del juicio a la familia Pujol, se reanudará mañana a partir de las 9:00. "Cuando hago la separación contrato a unos fiscalistas y me dicen que el máximo que tendré serán las operaciones vinculadas, que esto supondría más dinero a nivel personal.