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La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta debido a su deterioro cognitivo, última hora en directo

La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta debido a su deterioro cognitivo, última hora en directo

A Jordi Pujol i Soley lo condenará la historia o el tiempo, pero no los tribunales. La Audiencia Nacional ha decidido esta mañana que el expresidente de la Generalitat, de 95 años, no está en condiciones de ser juzgado, dado el deterioro cognitivo que padece. Finaliza la primera sesión del juicio a la familia Pujol, se reanudará mañana a partir de las 9:00. "Cuando hago la separación contrato a unos fiscalistas y me dicen que el máximo que tendré serán las operaciones vinculadas, que esto supondría más dinero a nivel personal.

| etiquetas: audiencia nacional , exime , jordi pujol , fortuna
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3 comentarios
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Dramaba #1 Dramaba
Han dejado en paz a la rama, por lo que los nidos no se caerán... >:-(
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vertedero_de_rojos #3 vertedero_de_rojos
Este saco de mierda se va a ir de rositas, y todas las ratas a su alrededor forradas por lo que robó
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camvalf #2 camvalf
¿Y lo de devolver lo robado eso también afecta su estado cognitivo?
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menéame