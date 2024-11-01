La Audiencia Nacional abre causa penal para investigar las cuentas del PSOE

La Audiencia Nacional ha abierto una causa penal para investigar las cuentas del PSOE en el marco del caso Koldo. El juez Ismael Moreno ha decidido abrir una pieza separada tras recibir documentación del Tribunal Supremo que apunta a pagos en metálico realizados por el partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El magistrado ha actuado tras la remisión del juez del Supremo Leopoldo Puente, quien observó que persisten dudas sobre el origen del dinero y su uso dentro del partido.