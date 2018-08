La Audiencia, a una falsa maltratada: ”No le queda credibilidad”

La Audiencia archiva otra denuncia de Raquel Valle por maltrato y, a su vez, le abre su cuarta causa por falso testimonio. Una serie de falsas denuncias mantuvieron a su ex once meses encarcelado. La Audiencia de Sevilla ha confirmado el archivo de una nueva denuncia por maltrato presentada por Raquel Valle contra su ex marido, al que ha acusado en falso por una decena de agresiones inexistentes y al que llegó a mantener en prisión once meses en 2007.